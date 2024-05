Atalanta U.23-Catania, divieto vendita biglietti a tutti i residenti in Sicilia

Foto di Catania Fc

«Il prefetto di Bergamo ha decretato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia per la partita di calcio Atalanta Under 23-Catania, in programma stasera alle 20.30 allo stadio comunale di Caravaggio, e valida per l’andata del primo turno nazionale dei playoff del campionato Serie C Now 2023-24». Lo scrive la società Catania Fc sul proprio sito.