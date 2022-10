Catania SSD, scoppia il caso Jefferson. Non giocherà contro la Mariglianese per ragioni disciplinari

In un momento di apparente serenità per il Catania SSD a infiammare il clima è stato il dissapore interno nato nelle ultime ore tra Jefferson e lo staff tecnico rossazzurro.

Nella mattinata di oggi infatti la società etnea ha comunicato che l’attaccante brasiliano non parteciperà alla trasferta in casa della Mariglianese ed è stato escluso dai convocati per ragioni disciplinari.

Nulla trapela su quanto accaduto, ma tra le tante supposizioni portate avanti c’è anche quella di un contrasto nato per una sua possibile esclusione dall’undici titolare, malgrado la doppietta siglata contro il Castrovillari e lo scettro di capocannoniere conquistato proprio nel match contro i calabresi.

A questo punto quindi Ferraro dovrà fare a meno di un’altra pedina in attacco, oltre al lungodegente Litteri, giocando probabilmente con De Luca accanto a Sarao e Giovinco subito dietro.

La speranza dell’ambiente rossazzurro, sorpreso per quanto accaduto nelle ultime ore, è che quanto accaduto non scalfisca in alcun modo la tranquillità dello spogliatoio e che il Catania SSD riesca comunque a portare a casa l’intera posta in palio, battendo la Mariglianese e mantenendo la vetta della classifica a punteggio pieno.

Oltre a Jefferson e Litteri, mancheranno anche: il convalescente Scognamiglio, operato al ginocchio; Marco Palermo, a seguito di un trauma contusivo in allenamento; Alessandro Russotto, febbricitante; Simone Pino, alle prese con problemi intestinali; Andrea Russotto, Giorgio Chinnici e Orazio Di Grazia, recuperati dopo i rispettivi infortuni ma ancora in fase di riatletizzazione; Marco Chiarella, per infortunio muscolare.

Questa la lista dei giocatori convocati da Giovanni Ferraro:

1 Bethers

2 Boccia

3 Lubishtani

4 Somma

5 Rapisarda

10 Lodi

11 Forchignone

12 Bollati

13 Ferrara

14 Bani

17 De Luca

18 Rizzo

22 Groaz

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

30 Sarno

32 Giovinco

33 Buffa

99 Sarao

Foto Catania SSD