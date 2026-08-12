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Maxi sequestro di 85 chili di fuochi d’artificio trovati in un hub di spedizione catanese, senza il rispetto delle basilari condizioni di sicurezza per il trasporto di materiale esplodente. L’intervento della squadra artificieri della polizia di Catania è scaturito dall’allarme lanciato da uno dei dipendenti del centro di smistamento. Il ragazzo si è accorto della presenza di alcuni prodotti esplosivi accatastati in uno scatolone semiaperto e danneggiato.

Nel rispetto delle procedure previste in questi casi, è stata messa in sicurezza l’area. Poi sono stati avviati i rilievi, aprendo gli scatoloni e trovando al loro interno 450 fuochi d’artificio di varie dimensioni, innescati con accenditori elettrici. È stata appurata la pericolosità del materiale esplodente in particolare per l’assenza del rispetto delle procedure di sicurezza previste dalla legge dal momento che i fuochi d’artificio erano custoditi senza alcuna cura.

Determinando così un elevato rischio per l’incolumità dei corrieri nelle fasi di trasporto. Con pericoli connessi ad una possibile modifica dei tempi di accensione visto che i fuochi non possono essere trasportati unitamente agli accenditori. Tutto il materiale pirotecnico è stato sequestrato e, al termine delle operazioni di recupero nell’hub, è stato distrutto, come disposto dalla procura della città etnea. Sono in corso le indagini per risalire agli effettivi mittenti e destinatari dei pacchi. Da un primo accertamento quelli indicati sui colli trasportati sarebbero fittizi.