Controlli allo Zen di Palermo, sequestrate armi e droga

Armi e droga sono state sequestrate da carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo durante una perquisizione tra i casermoni dello Zen. In un garage sono state trovate una pistola Beretta modello 34 con matricola abrasa, tre caricatori e 29 proiettili calibro 7,65. Oltre a 2 ciclomotori elettrici rubati.

In un altro garage, in un’altra zona dello Zen, sono stati sequestrati 228 involucri di hashish. E anche un panetto della stessa sostanza e 30 dosi di marijuana. In un sottoscala sono state trovate altre 52 dosi di hashish e 18 dosi di cocaina. In una rivendita di frutta e verdura abusiva sono state rinvenute 2 casse con 701 botti di varia tipologia, per un peso di circa 2,4 chilogrammi. Un 20enne è stato arrestato perché trovato in possesso di dosi di marijuana e hashish.