Ustica, controlli del Nas: sequestri e attività alimentari sospese

Nell’ambito della campagna nazionale Estate tranquilla 2026, promossa carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, i carabinieri di Palermo hanno recentemente effettuato una serie di ispezioni sull’isola di Ustica. L’obiettivo era di verificare il rispetto degli standard igienico – sanitari e delle procedure di conservazioni degli alimenti. Nonché di reprimere eventuali pratiche commerciali illecite presso i luoghi di maggiore afflusso turistico.

Sull’isola, gli specialisti del Nas hanno controllato le attività ricettive e di ristorazione, riscontrando numerose violazioni, tra le quali: le rilevanti e parecchio diffuse carenze igienico-sanitarie dei luoghi ispezionati. L’ampliamento abusivo dei locali destinati alla somministrazione ed alla ricettività. Ma anche il mancato rispetto delle norme e la non corretta attuazione delle procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP, talvolta addirittura mai predisposte. Per non parlare della mancanza di tracciabilità e la non corretta conservazione – soprattutto con riguardo alle temperature controllate – degli alimenti destinati alla somministrazione.

Inoltre, è stato segnalato un b&b che con licenza per una sola stanza abbia moltiplicato abusivamente la propria capacità ricettiva. Elevata a quattro stanze più l’allestimento di una cucina, ovviamente priva di autorizzazione sanitaria. Ispezionati anche alcuni ristoranti, in uno dei quali hanno sequestrato mezzo quintale di alimenti destinati alla somministrazione, parte dei quali scaduta nel 2024. Mentre per uno dei bar controllati, i carabinieri hanno richiesto all’Asp di Palermo l’immediata sospensione dell’attività, a causa delle cospicue colonie di infestanti ivi allocate. Complessivamente, sono stati sequestrati circa 3 quintali di alimenti – che, visto lo stato di conservazione, sono stati avviati immediatamente a distruzione – e comminato sanzioni amministrative per un totale di 24.000 euro.