aeroporto di Comiso

Etna: chiuso anche l’aeroporto di Comiso a causa delle cenere vulcanica

11/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

A causa dell’attività vulcanica dell’Etna e delle condizioni dei venti, è stata momentaneamente disposta la sospensione degli arrivi e delle partenze relative all’aeroporto di Comiso. A darne notizia è la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, che ha già disposto la chiusura del Fontanarossa di Catania fino alle ore 11 di domani mattina, 12 agosto. Esattamente, come per Comiso. L’aeroporto degli Iblei consiglia, infine, ai passeggeri di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.

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