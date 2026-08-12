Voli in arrivo e in partenza sospesi all’aeroporto di Catania fino alle ore 18 di oggi a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. Lo fa sapere la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania. Sospesi fino alle ore 10, invece, le operazioni di volo da e per l’aeroporto di Comiso.
Foto di aeroporto di Catania su Facebook
Etna: aeroporto di Catania, voli sospesi fino alle ore 18
Voli in arrivo e in partenza sospesi all’aeroporto di Catania fino alle ore 18 di oggi a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. Lo fa sapere la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania. Sospesi fino alle ore 10, invece, le operazioni di volo da e per l’aeroporto di Comiso.