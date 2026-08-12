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Etna: aeroporto di Catania, voli sospesi fino alle ore 18

12/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Voli in arrivo e in partenza sospesi all’aeroporto di Catania fino alle ore 18 di oggi a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. Lo fa sapere la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania. Sospesi fino alle ore 10, invece, le operazioni di volo da e per l’aeroporto di Comiso.

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