Foto di Isole di Sicilia

Avvocato palermitano mangia tonno a Stromboli e finisce in ospedale

12/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un avvocato palermitano di 40 anni si trova ricoverato in ospedale al Papardo di Messina dopo avere mangiato tonno in un ristorante di Stromboli. Il legale era in vacanza nell’isola delle Eolie quando dopo avere cenato in un locale ha iniziato a sentirsi male. Vomito, diarrea, febbre sempre più alta e un malessere costante che non è riuscito a contrastare in alcun modo. I medici hanno accertato una intossicazione alimentare grave tanto da richiedere il trasferimento in elisoccorso da Stromboli all’ospedale di Messina. Sono scattati i controlli e gli interventi delle forze dell’ordine e dell’Asp per risalire alle eventuali responsabilità.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 10 al 16 agosto 2026
di

La settimana dal 10 agosto è caratterizzata da un oroscopo che vede splendere i segni di fuoco. Ariete, Leone e Sagittario, al loro massimo fulgore, godono di Saturno, Nettuno, Sole e Giove tutti dalla loro parte. Mentre Cancro, Scorpione e Pesci saranno sensibili alla Luna, i segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze