Foto di Isole di Sicilia

Un avvocato palermitano di 40 anni si trova ricoverato in ospedale al Papardo di Messina dopo avere mangiato tonno in un ristorante di Stromboli. Il legale era in vacanza nell’isola delle Eolie quando dopo avere cenato in un locale ha iniziato a sentirsi male. Vomito, diarrea, febbre sempre più alta e un malessere costante che non è riuscito a contrastare in alcun modo. I medici hanno accertato una intossicazione alimentare grave tanto da richiedere il trasferimento in elisoccorso da Stromboli all’ospedale di Messina. Sono scattati i controlli e gli interventi delle forze dell’ordine e dell’Asp per risalire alle eventuali responsabilità.