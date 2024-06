Catania, scontro auto-scooter in corso Italia. Ventenne trasferita in codice rosso

Foto di Dario De Luca

Un incidente stradale si è verificato durante la notte all’incrocio tra via Martino Cilestri e corso Italia, a Catania. Coinvolti una macchina e uno scooter. Ad avere la peggio, secondo quanto ricostruito da MeridioNews, è stata una ventenne che indossava il casco. La giovane, che non è in pericolo di vita, è stata trasferita da un equipaggio del 118, in codice rosso, al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi-Centro.