Catania, scaraventa a terra un’anziana per la collana: arrestato 47enne

07/03/2026

A distanza di quasi un anno un 47enne catanese è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile con l’accusa di aver rapinato e ferito una donna di 83 anni, strappandole con violenza una collana d’oro.

La dinamica dell’aggressione e le indagini

I fatti risalgono a maggio scorso. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’indagato, a bordo di uno scooter, ha puntato l’anziana mentre camminava per strada. Con una manovra repentina e violenta, l’uomo ha afferrato il gioiello che la donna portava al collo. La forza dello strattone è stata tale da far perdere l’equilibrio alla vittima, che è caduta a terra. Mentre l’aggressore fuggiva rapidamente facendo perdere le proprie tracce con la refurtiva gli agenti hanno passato al setaccio le registrazioni estratte dai sistemi di videosorveglianza della zona. Attraverso l’analisi incrociata dei filmati sono riusciti a identificare lo scooter utilizzato per il colpo. Successivamente è stato identificato il 47enne che è stato condotto nel carcere di piazza Lanza.

