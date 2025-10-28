Catania: due rapine aggravate per strada, arrestato 38enne

È stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del capoluogo etneo, nei confronti di un trentottenne, gravemente indiziato di avere commesso, nello scorso mese di luglio, due rapine aggravate a Catania.

Le indagini della questura, sulle due rapine aggravate a Catania, hanno tratto origine da un primo episodio commesso a danno di una donna, che si trovava a bordo di un’autovettura. Proprio mentre la donna ha rallentato la marcia in prossimità di un incrocio, uno scooter con due soggetti a bordo l’ha affiancata. I due hanno sfruttato la circostanza del finestrino dell’autovettura abbassato, per strapparle dal collo una collana in oro. Dopo averla, però, colpita con dei pugni al volto. Poi i ladri si sono dileguati.

Un secondo episodio, si è verificato a distanza di qualche giorno. I due soggetti, infatti, a bordo del medesimo scooter, hanno preso di mira un’altra donna. Anche in questo caso, la donna si trovava a bordo di un’autovettura. In questa circostanza, alla donna è stata prima sbarrata la strada con lo scooter. Successivamente le hanno strappato una collana dal collo, con mossa fulminea.

Gli agenti hanno raccolto a carico dell’indagato, elementi indiziari di gravità tali da consentire la richiesta e la correlata emissione della misura coercitiva. Ciò dopo una attenta analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle zone teatro dei fatti e sulla base di quanto riferito dalle vittime. In seguito, alle formalità di rito, il 38enne è stato condotto presso il carcere Piazza Lanza di Catania.

