Catania, rapina per rubargli il Rolex: ferito con un colpo di pistola un noto medico catanese

Foto Google Maps

La rapina per rubargli il Rolex mentre va al lavoro. Stamattina a Catania, nella zona di via Villini a mare, un noto medico della città è stato ferito a una coscia con un colpo di pistola durante una rapina. Due persone a bordo di uno scooter avrebbero affiancato la Porsche Cayenne dell’uomo – che stava andando al lavoro – e gli avrebbero detto di consegnargli il suo Rolex, una nota marca di orologi di lusso. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe reagito e uno dei due rapinatori avrebbe esploso un colpo di pistola, ferendo il medico in modo non grave a una coscia.

Dopo i due si sarebbero fatti consegnare l’orologio e sarebbero fuggiti, mentre il medico – con la sua stessa auto – sarebbe andato al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. Pare che la sua ferita non sia grave e che potrebbe essere dimesso a breve.