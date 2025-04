Catania: sequestrati 2,3 milioni di articoli contraffatti con etichette di famosi marchi

È stato scoperto un deposito di prodotti contraffatti nella zona industriale di Catania e sono stati sequestrati 2,3 milioni di articoli che avrebbero fruttato al dettaglio oltre 5 milioni di euro. Dopo diversi giorni di perlustrazione e osservazione, i finanzieri hanno individuato un ampio deposito gestito da un cittadino di origine cinese. All’interno dell’area adibita a capannone industriale sono state trovate diverse centinaia di colli contenenti oltre 2 milioni e 300mila tra prodotti per la telefonia, per la musica e per la casa e giocattoli tutti contraffatti. Ma non solo, perché nel deposito c’erano anche oltre 9000 fra capi di abbigliamento, orologi, coltelli e sveglie con i marchi falsificati.

Trovate anche migliaia di etichette adesive plastificate e metalliche con famosi marchi, pronte per essere applicate sui prodotti contraffatti. Nel deposito non è stata trovata alcuna documentazione fiscale che giustificasse la provenienza della merce e il venditore non ha voluto fornire alcuna indicazione. Tuttavia i numerosi colli erano ancora imballati in grosse confezioni, probabilmente provenienti da container e convogliati in questo deposito, pronti per essere rivenduti al dettaglio. Tutti i prodotti, la cui vendita avrebbe generato oltre 5 milioni di euro di ricavi, sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, recanti segni mendaci e ricettazione.