Siracusa, cane trovato morto sui binari della ferrovia: «Inasprire le pene per chi uccide gli animali»

Le cucce di due cani di quartiere sono state distrutte e una colonia felina è stata vandalizzata in via Lido Sacramento a Siracusa. Stando a quanto messo nero su bianco nella denuncia presentata in procura dagli attivisti del partito animalista, due uno dei due cani è stato trovato senza vita sui binari della vicina ferrovia. «Una cattiveria inaudita – commenta Patrick Battipaglia, coordinatore regionale del partito animalista – Chi ha commesso questa barbarie va subito identificato e punito. Facciamo un appello al sindaco e alle forze dell’ordine affinché si faccia il possibile, anche attraverso la visone dei filmati delle videocamere di sorveglianza della zona, per dare un volto a questi criminali».

Gli attivisti del partito animalista hanno anche già annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile nell’eventuale processo contro i responsabili di quanto accaduto in via Lido Sacramento a Siracusa. «Siamo stanchi – lamenta Battipaglia – di commentare questi gravi fatti di cronaca contro poveri animali indifesi. Ci auguriamo che al più presto venga approvata dal Parlamento la nostra legge Angelo con cui chiediamo che vengano inasprite le pene per chi maltratta e uccide gli animali».