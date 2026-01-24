Foto di polizia

Catania, ordigno pronto a esplodere trovato in una cantina a San Cristoforo

24/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un ordigno rudimentale installato in una struttura in ferro e destinato, con ogni probabilità, a far saltare un bancomat è stato trovato dalla polizia di Stato a Catania nelle cantine di uno stabile del quartiere San Cristoforo, durante un’attività di controllo del territorio. I poliziotti della squadra cinofili, grazie al fiuto dei cani, hanno individuato un covo dove erano nascosti, oltre all’ordigno dalla portata micidiale, anche diversi strumenti utilizzati per scardinare i punti di prelievo di denaro.

Trovato ordigno a Catania, l’intervento degli artificieri

Gli artificieri hanno rimosso l’ordigno che era già stato collegato con un accenditore elettrico a un cavo lungo quasi 10 metri. Sarebbe bastato un semplice contatto dei cavi di innesco dell’ordigno per provocare l’esplosione. L’area è stata delimitata e i poliziotti specialisti nel maneggio degli esplosivi hanno accertato la pericolosità dell’ordigno improvvisato, mediante anche alcune radiografie, per verificare la consistenza interna della bomba.

Successivamente hanno eliminato l’innesco elettrico e avviato le procedure di trasferimento in un luogo sicuro per procedere alla distruzione. La collocazione nella struttura in ferro e il sistema di accensione elettrico pronto per essere attivato lascia pensare che tutto fosse pronto per un colpo ai danni di qualche banca o attività commerciale.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Rifugio Citelli chiuso, risponde l’ex gestore: «Era tutto pronto per continuare, ma ci hanno chiesto di andarcene»
Leggi la notizia

Un ordigno rudimentale installato in una struttura in ferro e destinato, con ogni probabilità, a far saltare un bancomat è stato trovato dalla polizia di Stato a Catania nelle cantine di uno stabile del quartiere San Cristoforo, durante un’attività di controllo del territorio. I poliziotti della squadra cinofili, grazie al fiuto dei cani, hanno individuato un covo […]

Incidente lungo la strada provinciale 10, lunghe code
Leggi la notizia

Un ordigno rudimentale installato in una struttura in ferro e destinato, con ogni probabilità, a far saltare un bancomat è stato trovato dalla polizia di Stato a Catania nelle cantine di uno stabile del quartiere San Cristoforo, durante un’attività di controllo del territorio. I poliziotti della squadra cinofili, grazie al fiuto dei cani, hanno individuato un covo […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze