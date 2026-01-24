Foto di polizia

Un ordigno rudimentale installato in una struttura in ferro e destinato, con ogni probabilità, a far saltare un bancomat è stato trovato dalla polizia di Stato a Catania nelle cantine di uno stabile del quartiere San Cristoforo, durante un’attività di controllo del territorio. I poliziotti della squadra cinofili, grazie al fiuto dei cani, hanno individuato un covo dove erano nascosti, oltre all’ordigno dalla portata micidiale, anche diversi strumenti utilizzati per scardinare i punti di prelievo di denaro.

Trovato ordigno a Catania, l’intervento degli artificieri

Gli artificieri hanno rimosso l’ordigno che era già stato collegato con un accenditore elettrico a un cavo lungo quasi 10 metri. Sarebbe bastato un semplice contatto dei cavi di innesco dell’ordigno per provocare l’esplosione. L’area è stata delimitata e i poliziotti specialisti nel maneggio degli esplosivi hanno accertato la pericolosità dell’ordigno improvvisato, mediante anche alcune radiografie, per verificare la consistenza interna della bomba.

Successivamente hanno eliminato l’innesco elettrico e avviato le procedure di trasferimento in un luogo sicuro per procedere alla distruzione. La collocazione nella struttura in ferro e il sistema di accensione elettrico pronto per essere attivato lascia pensare che tutto fosse pronto per un colpo ai danni di qualche banca o attività commerciale.