Foto Google Maps

Colpo della banda del bancomat nella notte a Palagonia, in provincia di Catania. Utilizzando dell’esplosivo, i malviventi sono riusciti a sradicare e portare via la cassa bancomat esterna della filiale Unicredit di via Vittorio Emanuele. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo sarebbe stato composto da almeno quattro persone. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Palagonia, con il supporto del comando provinciale.