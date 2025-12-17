Foto Google Maps

Assalto con esplosivo in una banca a Palagonia, caccia al commando

17/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Colpo della banda del bancomat nella notte a Palagonia, in provincia di Catania. Utilizzando dell’esplosivo, i malviventi sono riusciti a sradicare e portare via la cassa bancomat esterna della filiale Unicredit di via Vittorio Emanuele. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo sarebbe stato composto da almeno quattro persone. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Palagonia, con il supporto del comando provinciale. 

