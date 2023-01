Catania: maltratta e minaccia di morte la ex davanti ai figli minori

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri a Catania con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Vessazioni psicologiche e fisiche alla ex compagna 33enne, anche davanti a uno dei figli minorenni, da quando aveva deciso di interrompere la convivenza. L’uomo adesso è finito agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. L’ex compagno tra il 2020 e il 2022 avrebbe tempestato la vittima di messaggi e telefonate minacciando la donna di morte e di gravi ritorsioni il fratello 54enne di lei.

Di recente, il 35enne avrebbe minacciato di morte l’ex compagna in occasione del compleanno di uno dei loro figli perché si rifiutavano di parlare al telefono con lui e di incontrarlo. L’uomo avrebbe poi minacciato di gravi ritorsioni anche il legale della ex compagna. Comportamenti che avrebbero costretto la donna, spaventata per la propria incolumità e per quella dei figli, anche a modificare le proprie abitudini di vita: cambiare percorso per accompagnare i bambini a scuola o scegliere sempre zone affollate per non rischiare di incontrare l’ex compagno per strada da sola.