Catania, zona del Castello Ursino al buio: indagini sui furti di rame

17/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Furti di rame lasciano al buio piazza Federico di Svevia e la zona del Castello Ursino. Dal comune di Catania fanno sapere di avere già predisposto un intervento d’urgenza per il ripristino.

Al buio la zona del Castello Ursino

Con una nota da parte dell’ufficio stampa dell’ente etneo si spiegano le cause dell’assenza di energia elettrica in piazza Federico di Svevia e nelle aree circostanti il Castello Ursino. «Si precisa – si legge nel comunicato ufficiale – che la disattivazione dei punti luce è stata causata da furti di rame tranciati dalle centraline. E gravi effrazioni agli impianti di approvvigionamento, che hanno interessato sia la pubblica illuminazione che il cantiere attualmente operativo al Castello». Un episodio su cui sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

La «somma urgenza» per il nuovo impianto

A seguito dei sopralluoghi effettuati dalle autorità competenti, dai tecnici comunali e dall’ente gestore, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha disposto interventi dell’amministrazione comunale «con carattere di somma urgenza» per la realizzazione di un nuovo impianto. I lavori, per un importo stimato in alcune decine di migliaia di euro, consentiranno di ripristinare la corrente elettrica in tutta l’area nel più breve tempo possibile.

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