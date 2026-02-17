Foto di Dario De Luca

Un 60enne è rimasto gravemente ferito questa mattina lungo viale Fleming, all’incrocio con via Bronte, a Catania. L’uomo, secondo le informazioni raccolte da MeridioNews, era a bordo del suo scooter e stava procedendo lungo l’arteria, in salita, in direzione della circonvallazione.

La possibile dinamica e le condizioni del ferito

Improvvisamente sarebbe caduto rovinosamente sull’asfalto. Dietro il sinistro ci sarebbe una manovra azzardata di un’automobilista o un possibile speronamento. Di certo c’è che il guidatore non era presente quando sono arrivati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti alcuni passanti e il personale di un’ambulanza del 118. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. Stando alle prime informazioni il 60enne ha riportato un trauma cranico e diverse fratture alla parte destra del corpo, in particolare a spalla, tibia e perone. Alle forze dell’ordine spetterà il compito di individuare il pirata della strada.