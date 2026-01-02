Denunciato per tentata truffa dal Nas di Catania il titolare di un laboratorio di prodotti dolciari. In particolare, l’attività del comune pedemontano si concentra più su lievitati e prodotti da forno. Durante un controllo, è stato però accertato dai carabinieri che l’uomo acquistava panettoni al pistacchio e al cioccolato fondente. Poi confezionava i prodotti industriali per la successiva vendita in apposite scatole con il logo della sua azienda. Su queste confezioni inoltre era stampigliata rispettivamente la dicitura Panettone al pistacchio verde di Bronte Dop e Panettone al cioccolato di Modica Igp.

Nel risalire alla tracciabilità dei prodotti, anche attraverso un controllo presso le aziende produttrici, i carabinieri hanno verificato che tra gli ingredienti dei panettoni non erano presenti né il pistacchio verde di Bronte, né la cioccolata di Modica, materie prime protette da marchi di tutela. Il titolare, che aveva anche creato un proprio sito online di vendita al dettaglio, è stato denunciato per tentata frode nel commercio e tentata vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Tutto aggravato dal fatto di aver indicato fraudolentemente una denominazione di origine o geografica per trarre in inganno il potenziale consumatore.