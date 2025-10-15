Foto di Consorzio pistacchio di Bronte Dop

A Bronte è stato sequestrato del pistacchio etichettato con la dicitura origine Sicilia ma in realtà senza documentazione che ne attestasse la provenienza. È quanto scoperto nel corso di un controllo da parte del comando provinciale dei carabinieri all’interno di una ditta specializzata nella lavorazione e trasformazione del pistacchio a Bronte.

In vista della sagra del pistacchio di Bronte Dop, sono stati predisposti dei servizi dei militari. In particolare le verifiche sono finalizzate alla prevenzione e alla repressione delle violazioni in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di contrasto alle frodi commerciali legate al pistacchio di Bronte e anche ad altri prodotti agroalimentari. Nei giorni scorsi, i carabinieri di Bronte, i Nas di Catania e il nucleo tutela agroalimentare di Messina, hanno eseguito numerose ispezioni in attività commerciali e produttive. Alla fine dei controlli, sono stati sequestrati alimenti irregolari e sono state elevate sanzioni amministrative per migliaia di euro.

I controlli in una pasticceria di Bronte

Una delle verifiche effettuate dal personale specializzato del Nas ha riguardato una pasticceria di Bronte. Nell’attività, l’abbattitore di temperatura è stato trovato in un’area esterna al laboratorio. Un posto non idoneo al trattamento degli alimenti lavorati. E, peraltro, senza che di questa sistemazione degli ambienti fosse stata informata l’autorità sanitaria. L’abbattitore di temperatura è un’attrezzatura professionale utilizzata per raffreddare rapidamente gli alimenti cotti o appena preparati. Uno strumento che porta gli alimenti, in breve tempo, a temperature di sicurezza con lo scopo di bloccare la proliferazione dei batteri.

Il falso pistacchio di Bronte

I carabinieri del nucleo tutela agroalimentare hanno sanzionato il titolare di una ditta specializzata nella lavorazione e trasformazione del pistacchio che si trova nella zona artigianale di Bronte. All’interno dello stabilimento, i militari hanno trovato 2350 chili di pistacchio etichettato con la dicitura origine Sicilia ma in realtà senza documentazione che ne attestasse la provenienza. Di conseguenza, il prodotto è stato sequestrato e al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa.

I controlli nella frutteria di Bronte

Nel corso delle attività ispettive, sono state effettuate verifiche anche all’interno di un’attività non

propriamente dedite al commercio del pistacchio. In una frutteria del centro cittadino di Bronte, i militari del Nas hanno accertato la totale assenza del manuale di autocontrollo Haccp. Un documento obbligatorio e fondamentale per garantire la sicurezza alimentare nelle attività che trattano generi alimentari.

