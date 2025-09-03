Catania, il giallo della donna trovata ferita vicino all’ospedale: incapace di parlare, aveva segni di violenza

03/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min


Senza documenti, confusa e con addosso evidenti segni di trascinamento e violenza fisica in più punti del corpo. È lo stato in cui un vigilante dell’ospedale Garibaldi centro di Catania ha trovato una ragazza in via Asmara, una traversina vicina a uno degli ingressi del nosocomio. Chiamata la polizia, il vigilante ha raccontato agli agenti di essere in servizio esterno all’ospedale, quando si è imbattuto nella giovane: avendo notato i segni di violenza e lo stato generale della ragazza, l’uomo ha chiamato il 118 per il trasporto nella struttura sanitaria proprio a fianco. Impossibile ricostruire insieme a lei cosa le è successo: la giovane, infatti, sarebbe stata trovata in evidente stato di torpore motorio e cognitivo, incapace di parlare anche solo per dire il suo nome e cognome. Allo stesso modo, non è ancora chiaro se si trovasse in via Asmara proprio perché intenzionata a raggiungere da sola l’ospedale, oppure se sia stata portata lì – e abbandonata – da qualcuno.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 settembre 2025
di

ARIETEVoi Ariete iniziate la settimana in maniera molto motivata, ma anche con un carico di stanchezza accumulata non indifferente, proprio perché non avete molto staccato durante questa estate lavorativa e impegnata, ma che vi ha permesso di finalizzare obbiettivi importanti. Visto che adesso siete riusciti a pianificare un piano preparatorio per le vostre ambizioni lavorative, […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]