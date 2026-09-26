Catania, lite durante una riunione di condominio finisce a coltellate

26/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un confronto su posizioni contrastanti sarebbe degenerato in una violenta lite durante un’assemblea di condominio che si stava tenendo in uno stabile nel territorio del Comune di Catania. Il fatto è avvenuto nella serata di mercoledì. Un uomo di circa 60 anni, secondo quanto ricostruito da MeridioNews, è stato raggiunto da oltre dieci fendenti sferrati all’altezza del fianco sinistro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Per il ferito è stato necessario il trasferimento in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, dove è stato medicato. Sulla vicenda sono in corso approfondimenti da parte delle autorità.

Violenza e assemblee di condominio: i precedenti in Sicilia

Non è la prima volta che in Sicilia un dissidio tra vicini di casa sfocia nella violenza. A Catania, nell’agosto 2025, una lite condominiale era culminata nell’accoltellamento di una donna, con la polizia che aveva arrestato una 34enne con l’accusa di tentato omicidio. Un episodio simile è avvenuto a Palermo nell’aprile 2025, quando una lite tra vicini in via Danae era degenerata in una rissa durante la quale un uomo di 40 anni e il figlio di 18 erano stati feriti con un coltello. Entrambi erano stati trasportati in ospedale. Nel 2026 altri due casi hanno riguardato Licata e Messina

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