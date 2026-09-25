L’armonia del reale e il dialogo globale: il mondo ideale di Rossella Pezzino de Geronimo conquista Milano

25/09/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Nel cuore pulsante del capoluogo lombardo, tra le eleganti sale dello storico Palazzo Bonacossa in via Quintino Sella – sede del prestigioso Museo d’Arte e Scienza -, l’astrazione si fa materia e racconto visivo. Si è conclusa oggi la tappa milanese di Global Arts, eclettica esposizione collettiva curata da Armando Principe e dal team di Prince Group, pensata per creare un punto d’incontro tra sensibilità e linguaggi espressivi differenti. In un percorso espositivo che intreccia pittura, scultura, ceramica, digital art e fotografia, a emergere con forza critica è l’indagine figurativa di Rossella Pezzino de Geronimo. L’artista e imprenditrice visionaria siciliana si conferma figura poliedrica e inarrestabile nel panorama contemporaneo. La sua ricerca fotografica non si accontenta della mera riproduzione del vero; al contrario, muove da dettagli organici – la rugosità di una pianta, l’intreccio cromatico di un suolo fertile – per trasfigurare la superficie in pura astrazione formale.

«La mia è una costante ricerca di bellezza», dichiara l’artista a margine del convegno d’apertura. «Con un filo conduttore: il mondo che vorrei, un mondo fatto di bellezza e di armonia». Ed è proprio in questo scarto critico tra il dato naturale e la rielaborazione concettuale che risiede la cifra della Pezzino de Geronimo: l’obiettivo fotografico diviene uno strumento d’indagine metafisica, grado zero di una natura riscoperta nella sua geometria essenziale. L’iniziativa, concepita come una piattaforma osmotica tra Oriente e Occidente, si avvale della collaborazione con la casa d’aste Art Code e con IconArt Magazine, integrando la dimensione fisica della galleria con fruizioni digitali di ampio respiro.

Dopo l’inaugurazione dello scorso 19 settembre e il successo di pubblico registrato nei giorni di apertura, il progetto Global Arts guarda già oltre. La seconda fase della mostra vedrà infatti le opere trasferirsi a Dubai, nella suggestiva cornice del Distretto Culturale Al Fahidi, dall’11 al 17 novembre 2026. Un’ulteriore testimonianza di come l’arte contemporanea prodotta in Sicilia sappia parlare un linguaggio autenticamente universale.

Articolo a cura di Gaetano Russo Truglio

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre 2026
di

Dal 21 settembre si apre la settimana dell’equinozio d’autunno: il Sole varca i gradi della Bilancia e i movimenti dei pianeti imprimono all’oroscopo un’energia più scorrevole e aerea. La Luna sarà piena in Bilancia e le energie si riprenderanno in maniera sensata: qualcosa, dentro i segni più toccati dalla Luna, si scioglierà e troverà pace. […]

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026
di

La settimana dal 14 al 20 settembre 2026 si preannuncia un po’ turbolenta, con un oroscopo influenzato dalla Luna in Sagittario. E in protesta per le cose che non accadono contro Urano in Gemelli, mentre Mercurio in Bilancia si oppone al conservatorismo di Saturno in Ariete. Astri che chiedono movimento e comunicazione e pianeti che […]

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Noleggio a lungo termine dell’auto: vantaggi e novità anche sull’usato
di

Manutenzione, assicurazione, svalutazione. E tempo per programmare e svolgere tutte queste attività. L’acquisto di un’auto non ha mai solo il prezzo iniziale, ma tiene conto di tanti altri passaggi durante l’uso. Per questo molti guidatori scelgono sempre più spesso una soluzione diversa: il noleggio a lungo termine (adesso anche dell’usato). Opzione esclusiva, per anni, per […]

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]