A Catania non si è tornati a sparare perché, di fatto, non si è mai smesso. Dopo alcuni giorni di apparente tregua, si registra un nuovo episodio di violenza. Un giovane di 25 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba destra. L’episodio è avvenuto nella notte nei pressi di piazza Risorgimento.

Indagini dei carabinieri

La vittima, le cui iniziali secondo quanto ricostruito da MeridioNews sono M.S.D.B., è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, dove è stata presa in carico dai medici. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile del ferimento. La vittima sarebbe residente nella zona di corso Indipendenza.