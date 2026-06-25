Catania, colpi di pistola contro un 25enne. Indagini in corso

25/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

A Catania non si è tornati a sparare perché, di fatto, non si è mai smesso. Dopo alcuni giorni di apparente tregua, si registra un nuovo episodio di violenza. Un giovane di 25 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba destra. L’episodio è avvenuto nella notte nei pressi di piazza Risorgimento.

Indagini dei carabinieri

La vittima, le cui iniziali secondo quanto ricostruito da MeridioNews sono M.S.D.B., è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, dove è stata presa in carico dai medici. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile del ferimento. La vittima sarebbe residente nella zona di corso Indipendenza.

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