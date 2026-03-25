Catania, arrivano 200 nuovi cestini portarifiuti

Foto ufficio stampa Comune di Catania.

Nuovi cestini portarifiuti più grandi e capienti per migliorare il decoro urbano e contrastare l’abbandono dei rifiuti. A Catania l’amministrazione comunale ha avviato l’installazione di 200 contenitori di nuova generazione che si aggiungono agli oltre mille già presenti sul territorio.

I nuovi cestini, fissati al suolo e progettati per integrarsi con l’arredo urbano, sono stati suddivisi in due tipologie. Cento contenitori in cemento bianco da 110 litri sono stati collocati lungo l’asse che va da piazza Due Giugno fino a piazza Europa, interessando arterie importanti come viale Mario Rapisardi, corso delle Province, via Veneto e viale Libertà.

Altri cento cestini in polietilene nero sono stati invece distribuiti tra il centro storico e le zone limitrofe: cinquanta da 60 litri in via Umberto e nelle strade adiacenti, e cinquanta da 110 litri tra piazza Duomo, piazza Università e via Etnea fino a piazza Cavour, aree caratterizzate da una forte presenza di residenti, turisti e attività commerciali.