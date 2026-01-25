Ancora due minorenni arrestati a Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. A procedere all’arresto sono stati i carabinieri etnei che, in prima serata, hanno notato due ragazzi a bordo di uno scooter in piazza Santa Maria di Gesù. Che hanno dato nell’occhio per una strana inversione di marcia, dopo aver attraversato la piazza, per imboccare la via Lago di Nicito. Insospettiti, i militari hanno deciso di seguirli in borghese e fermarli per un controllo, all’angolo con via Dottor Consoli. Suscitando il nervosismo dei due minori durante la perquisizione. Che, in effetti, ha portato a scoprire addosso al più giovane 17 grammi di marijuana di tipo lemon: trattata con sostanze sintetiche per ottenere tassi più elevati di Thc.