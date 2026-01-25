Catania, arrestati ancora due minori: presunto spaccio di marijuana lemon

25/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ancora due minorenni arrestati a Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. A procedere all’arresto sono stati i carabinieri etnei che, in prima serata, hanno notato due ragazzi a bordo di uno scooter in piazza Santa Maria di Gesù. Che hanno dato nell’occhio per una strana inversione di marcia, dopo aver attraversato la piazza, per imboccare la via Lago di Nicito. Insospettiti, i militari hanno deciso di seguirli in borghese e fermarli per un controllo, all’angolo con via Dottor Consoli. Suscitando il nervosismo dei due minori durante la perquisizione. Che, in effetti, ha portato a scoprire addosso al più giovane 17 grammi di marijuana di tipo lemon: trattata con sostanze sintetiche per ottenere tassi più elevati di Thc.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Maltempo, allerta gialla in Sicilia in quattro province
Leggi la notizia

Ancora due minorenni arrestati a Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. A procedere all’arresto sono stati i carabinieri etnei che, in prima serata, hanno notato due ragazzi a bordo di uno scooter in piazza Santa Maria di Gesù. Che hanno dato nell’occhio per una strana inversione di marcia, dopo aver attraversato la piazza, per imboccare […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze