Castelvetrano, sequestrati oltre 1500 capi di abbigliamento contraffatti

I militari della Guardia di finanza di Castelvetrano hanno sequestrato oltre 1.500 capi di abbigliamento contraffatti, imitazioni di brand come Nike, Louis Vuitton, Fendi, Chanel, Alexander McQueen, Stone Island, Guess, Armani, Calvin Klein e Tommy Hilfiger.

La merce, trasportata su due auto, avrebbe potuto fruttare più di 50.000 euro se immessa sul mercato. I due conducenti sono stati denunciati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione.