«Lasciatevi conquistare dal ricordo del genio siciliano premio Nobel per la letteratura Luigi Pirandello». Un invito suggestivo, che però rischia di restare lettera morta. Chi prova a trasformare quell’appello in una visita, infatti, si scontra con una realtà ben diversa: il numero telefonico indicato sul sito ufficiale risulta inesistente e la pagina web della casa museo Pirandello presenta più di una criticità. Dalle immagini mancanti ai collegamenti social che, invece di rimandare alle relative piattaforme, riportano semplicemente alla home page. C’è poi l’impossibilità di comprare il biglietto online. Ma non perché non sia previsto, semplicemente perché sul sito, cliccando sul tasto con la dicitura per l’acquisto, si viene rimandati alla home page in un continuo aggiornamento della pagina.

Casa museo Pirandello, le difficoltà di una scuola di Milano

Eppure la casa dedicata allo scrittore è un luogo simbolo della cultura italiana. L’immobile, situato in contrada Caos ad Agrigento, è monumento nazionale dal 1949 e dal 1987 è museo della Regione Siciliana, che lo acquistò nel 1952: uno spazio pensato per custodire e raccontare la vita e l’opera del grande drammaturgo. Un passato prestigioso che però oggi sembra cozzare con le difficoltà, tutt’altro che marginali, riscontrabili online navigando nel sito, finanziato con fondi europei.

«Riuscire a contattare telefonicamente il museo per visitare la casa dello scrittore è praticamente impossibile», racconta a MeridioNews una professoressa di una scuola di Milano, impegnata nell’organizzazione di una gita d’istruzione in Sicilia. Un tour tra Catania e Agrigento che prevedeva, tra le tappe, proprio la visita alla casa museo al confine tra i territori di Agrigento e Porto Empedocle. «Ho provato per giorni, ma il numero inserito tra i contatti risulta sempre inesistente», aggiunge. Un errore riportato non solo nel portale della Regione Siciliana ma anche sul sito internet del ministero della Cultura, proprio nella pagina dedicata allo scrittore e alla casa museo a lui intitolata.

Il sito tra collegamenti non funzionanti e immagini che non si caricano

Ma i problemi a quanto pare non riguardano solo l’indicazione errata del numero telefonico. A creare disorientamento è l’intera struttura della pagina web, che presenta diverse anomalie evidenti già a una navigazione superficiale. In più sezioni del sito, infatti, mancano completamente le immagini: spazi vuoti o riquadri non caricati prendono il posto delle fotografie che dovrebbero raccontare la casa museo e accompagnare l’utente nella visita virtuale.

A questo si aggiunge il malfunzionamento dei collegamenti ai social network. I pulsanti dedicati, anziché rimandare alle relative piattaforme, riportano semplicemente alla home page del sito stesso, rendendo di fatto impossibile qualsiasi accesso ai canali ufficiali. Un errore che compromette non solo l’esperienza di navigazione, ma anche la credibilità e l’affidabilità delle informazioni offerte.