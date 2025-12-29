Foto di carabinieri

Un ingente quantitativo di materiale pirotecnico ed esplosivo illegale è stato scoperto dai carabinieri della stazione di Nesima nel corso di un servizio di perlustrazione e controllo del territorio effettuato nella serata di ieri a Catania.

Grazie a una mirata attività info-investigativa, i militari hanno accertato che una donna di 28 anni, ufficialmente residente in viale delle Medaglie d’Oro, viveva in realtà in un appartamento di via Bambino, dove sono scattate le perquisizioni domiciliari.

La perquisizione dei carabinieri

Durante il controllo, la donna ha spontaneamente accompagnato i carabinieri in una piccola stanza dell’abitazione, all’interno della quale è stato rinvenuto e sequestrato materiale esplosivo per un peso lordo complessivo di circa 220 chilogrammi, corrispondenti a quasi 29 chilogrammi di peso netto esplosivo (Nec).

Sulla base degli elementi raccolti, la 28enne è stata denunciata all’autorità giudiziaria con l’accusa di detenzione e vendita illegale di materiale esplosivo. Il materiale sequestrato è stato messo in sicurezza, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la destinazione e l’eventuale rete di distribuzione.