Centinaia di botti in un negozio di casalinghi. Denunciata la titolare di Trecastagni

27/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un vero e proprio deposito di botti in un negozio di casalinghi, gestito da una donna di 38 anni, è stato scoperto a Trecastagni, nel Catanese. In particolar modo, i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale hanno rinvenuto 21 chili di botti all’interno di numerosi scatoloni. I quali erano custoditi nel negozio senza alcuna precauzione, tra merce di ogni tipo, compresi prodotti che richiamano l’attenzione di bambini.

Inoltre, dagli accertamenti compiuti sul posto, è emerso che i botti nel negozio di casalinghi si trovavano lasciati, di fatto, in luoghi non idonei e umidi, tali da poterne modificare i tempi di accensione. Determinando così un ulteriore concreto rischio per l’incolumità dei potenziali acquirenti.

La squadra artificieri della polizia, specializzata nel maneggio degli esplosivi, ha sequestrato tutto il materiale esplodente. Successivamente i botti sono stati trasportati in sicurezza in un sito per procedere all’immediata distruzione, come disposto dalla procura di Catania. La titolare del negozio è stata denunciata all’autorità giudiziaria per detenzione illegale di fuochi d’artificio.

