Il parere di una cartomante per decidere uno degli investimenti immobiliari più importanti del presunto tesoro di Matteo Messina Denaro. È una storia dai contorni paradossali quella che si trova, quasi nascosta, tra le righe dei documenti dell‘inchiesta della procura di Palermo sul narcotrafficante internazionale Giacomo Tamburello, l’ex moglie Maria Antonia Bruno e il rampante figlio Luca. Dietro questa famiglia, per i magistrati, si celerebbe il nome del boss di Cosa nostra e parte delle sue ricchezze. Un capitale costruito tramite una fitta rete di società, investimenti immobiliari – in particolare nel Sud della Spagna – e conti correnti in mezzo mondo. Riempiti con i soldi dal traffico internazionale di droga.

La villa di lusso a Marbella

Tra gli investimenti più importanti c’è quello per l’acquisto di villa Natacha. Lussuosa residenza da 250 metri quadrati con piscina esterna, nel cuore di Marbella, in Spagna, un tempo dimora del regista Jean Negulesco. Tra il 9 e il 10 ottobre 2025, Tamburello junior chiude l’affare sborsando qualcosa come tre milioni di euro. «Già siamo i proprietari di casa. Madre mia!», commentava entusiasta al telefono con la moglie, non sapendo di essere intercettato.

I problemi con la banca e la procedura segreta

«Ho rischiato tutto – aggiungeva – e tutti i miei soldi». Un lieto fine preceduto, però, da un costante clima di tensione e tanti problemi burocratici. In particolare quelli legati all’improvviso blocco di un conto corrente alla banca Santander. «È successo il peggio che potesse capitarci – spiegava Luca Tamburello a un socio -. Ma non ho capito se riferito alla banca o a noi». «Se fossimo sotto indagine – replicava l’uomo, non indagato – entrerebbe la polizia e non ti chiuderebbero il conto». I pochi dettagli vengono illustrati da un funzionario della banca allo stesso Tamburello: l’ordine arrivava dall’istituto in forma riservata e senza poter approfondirne i dettagli. Una procedura top secret prevista in casi rari.

Clienti «poco graditi» in Spagna

Dopo il blocco del conto, Tamburello junior si sarebbe mosso per attivarne di nuovi. Manifestando particolare cautela quando gli venivano rivolte domande sulla figura del padre, che descriveva come un imprenditore attivo nel settore immobiliare. O sulla madre, indicata come una pensionata residente ad Andorra e beneficiaria del patrimonio lasciatole dal marito. «Avevamo un attico a Los Grandos davvero forte, ed è stato venduto – spiegava alla dipendente di una banca per avere l’approvazione a un nuovo conto -. Abbiamo investito in borsa ed è andata bene». Ma, con la chiusura del conto alla banca Santander, sarebbero arrivate anche alcune lettere che indicavano Tamburello e soci come clienti non più accettati. Forse per dei dubbi legati alla provenienza di parte dei loro capitali: «È arrivata una lettera da Madrid che dice che dobbiamo chiudere tutti i nostri conti, che siamo persone poco gradite».

Il viaggio a Montecarlo e la cartomante

Una situazione già complicata, alla quale si aggiungono altri problemi bancari, legati a somme di denaro non trasferite da una banca in Andorra. Ed è proprio dopo un deposito rifiutato che Maria Antonia Bruno avrebbe deciso di rivolgersi a una cartomante. Una scelta che non sarebbe stata un episodio isolato, e che si concretizza poco prima di un viaggio insieme al figlio nel principato di Monaco, per chiudere l’affare dell’acquisto della villa a Marbella. Al pessimismo della donna riguardo l’affare avrebbero risposto positivamente i tarocchi: «Non so da quanto tempo… Ti chiedo sempre… E mi dici sempre che andrà bene, andrà bene, andrà bene – diceva la donna alla maga -. Prima con Cristina, poi con Yolanda… E adesso con questa villa, ma io non sono ottimista per niente…». Alla fine, avevano ragione entrambe.