Foto di polizia

Un uomo è rimasto vittima di un violento pestaggio in piazza Don Fano, a Messina. Ad aggredirlo sarebbero state due persone che al momento non sono state ancora identificate. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita ripetutamente, riportando diverse ferite, soprattutto al volto e alla testa. Dopo l’aggressione è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Ferite al volto e alla testa

Le condizioni dell’uomo, secondo quanto emerso, non sarebbero tali da far temere per la sua vita. Le lesioni riportate, tuttavia, potrebbero comportare una prognosi significativa. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e gli specialisti della Scientifica, che hanno effettuato gli accertamenti e raccolto gli elementi utili alle indagini.

Caccia ai due aggressori

Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’aggressione e risalire all’identità delle due persone coinvolte. Al momento resta ancora da chiarire il movente. Secondo i primi elementi raccolti, i due aggressori avrebbero saputo dove e quando trovare la vittima, un particolare che potrebbe far ipotizzare un’azione mirata e non casuale.