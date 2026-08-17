Foto di Lelio Bonaccorso

Messina, manifestazione dopo il furto al MuMe. Tanti i dubbi sulla sicurezza

17/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una cinquantina di cittadini si sono ritrovati questa mattina sul lungomare del Ringo, lungo il viale della Libertà a Messina, per manifestare la propria preoccupazione dopo il furto delle opere attribuite ad Antonello da Messina dal museo regionale. L’iniziativa è stata organizzata per chiedere chiarezza sull’accaduto e, più in generale, sulle condizioni di sicurezza del museo regionale di Messina, dopo l’incursione che ha portato alla sottrazione di quattro opere.

Bonaccorso: «L’arte è patrimonio di tutti»

A farsi portavoce della manifestazione è stato il fumettista messinese Lelio Bonaccorso, che ha chiesto di fare piena luce non soltanto sulle modalità con cui i ladri sarebbero riusciti a portare via le opere, ma anche sull’organizzazione della sicurezza all’interno del museo e sulla preparazione del personale incaricato della sorveglianza. «Siamo profondamente dispiaciuti per l’accaduto – ha detto Bonaccorso –. Il danno subito non riguarda solo la nostra città. L’arte è patrimonio di tutti».

I dubbi sulla sicurezza del museo

Al centro della manifestazione anche la richiesta di verificare se le misure di sicurezza adottate per proteggere opere di valore inestimabile fossero realmente adeguate. I cittadini chiedono inoltre di comprendere se tutti i protocolli di vigilanza abbiano funzionato correttamente e se l’organizzazione del servizio di sorveglianza fosse in grado di garantire un’adeguata tutela del patrimonio custodito all’interno del museo.

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