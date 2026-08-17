Foto archivio di vigili del fuoco

Momenti di grande apprensione a Bolognetta, in provincia di Palermo, dove un improvviso incendio ha coinvolto un edificio residenziale dopo che un’autovettura in transito ha preso fuoco. La vettura era condotta da una 37enne del posto, che viaggiava insieme al figlio minorenne. Le fiamme si sono rapidamente propagate fino a interessare la facciata di un’abitazione, mentre il fumo ha invaso gli ambienti interni.

In casa una donna e il padre di 94 anni

All’interno dell’abitazione si trovavano una 57enne e il padre di 94 anni, gravemente invalido e costretto a letto, quindi completamente impossibilitato a muoversi autonomamente. La situazione è diventata particolarmente critica a causa del fumo denso e delle fiamme, che hanno raggiunto rapidamente l’edificio.

Il salvataggio dell’anziano

Decisivo è stato l’intervento di un carabiniere della locale stazione, che si trovava in zona libero dal servizio e in licenza. Il militare, insieme al comandante della polizia locale e a un agente, si è introdotto all’interno dello stabile ormai saturo di fumo. Al primo piano i tre hanno individuato l’anziano in difficoltà. Dopo averlo sistemato su una sedia, lo hanno trasportato fino al piano terra, riuscendo a metterlo in salvo prima che potesse essere travolto dalle fiamme o intossicato dal fumo.

Incendio domato dai vigili del fuoco

Le operazioni sono proseguite con l’intervento dei vigili del fuoco di Palermo-Brancaccio, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Restano da chiarire le cause dell’incendio che ha interessato l’autovettura e successivamente la facciata dell’edificio.