Ex province, tutti gli eletti nei sei liberi consorzi di Comuni

Torna un governo dopo dodici anni nelle sei ex province trasformate in liberi consorzi di Comuni. Lo fanno con un’elezione di secondo livello, in cui cioè a votare sono stati gli amministratori locali dei Comuni della provincia, con dei risultati oltremodo curiosi. Questo il quadro delineato da Agrigento a Trapani.

AGRIGENTO

Presidente: Giuseppe Pendolino, supportato da Forza Italia, Grande Sicilia, Partito democratico e Movimento 5 stelle.

Consiglieri: Alessandro Grassadonio, Domenico Scicolone e Giovanni Cutrera per Forza Azzurri. Vito Terrana, Rino Castronovo e Anna Alongi per la Democrazia cristiana. Anna Triglia, Giuliano Traina e Antonino Amato per Uniti per Agrigento. Gioacchino Nicastro e Milko Cinà per Fratelli d’Italia e GIuseppe Ambrogio per la lista Insieme per la provincia di Agrigento.

CALTANISSETTA

Presidente: Walter Tesauro, sostenuto da Forza Italia e Grande Sicilia.

Consiglieri: Gianluca Miccichè, Salvatore Sardella, Rosario Sorce e Filippo Balbo per Forza Italia. Gioacchino Comparato, Antonio Cuvato e Annalisa Petitto per la lista Di Stefano. Gianluca Bruzzaniti per Fratelli d’Italia. Basilio Martino per la Lega e Rosario Carapezza per i movimenti civici.

ENNA

Presidente: Piero Capizzi, Partito democratico.

Consiglieri: Domenico Scavuzzo, Nino Di Naso, Salvatore Cappa e Giovanni Gentile per il Partito democratico. Maria Di Costa e Maria Greco per Grande Sicilia. Maria Stella Nicolosi per Forza Italia. Nino Cammarata per Fratelli d’Italia. Antonio Pagliazzo per la Democrazia cristiana e Pino Castello per la Lega.

RAGUSA

Presidente: Maria Rita Schembari.

Consiglieri: Angelo Galifi, Giuseppe Cassì, Maria Monisteri Caschetto per la lista Voce Comune. Giuseppe Dimartino, Federico Chinnici per Fratelli d’Italia. Gaetano Scollo, Salvatore Schembari, Giovanni Garretto per il Pd. Irene Tidona, Giovanni D’Aquila, Ippolito Ruffino per la Democrazia cristiana. Samuele Cultrera per Forza Italia.

SIRACUSA

Presidente: Michelangelo Giansiracusa.

Consiglieri: Conci Carbone, Salvo Cannata, Pietro Rosa, Diego Giarratana, Giuseppe Vinci, Matteo Melfi, Vanessa Impeduglia per la lista Michelangelo Giansiracusa Presidente. Gaetano Gennuso, Cosimo Burti per Forza Italia. Rossana Cannata, Rosario Cavallo per Fratelli d’Italia e Giuseppe Stefio per il Partito democratico.

TRAPANI

Presidente: Salvatore Quinci,Lista Quinci, supportato dal centrosinistra.

Consiglieri: Francesco Foggia, Laura Barone, GIovanni Iacono Fullone ed Ernesto Raccagna della Lista Quinci. Vincenzo Sturiano e Vito Milazzo per Forza Italia. Maurizio Miceli e Vincenza Corbo per Fratelli d’Italia. Saverio Messana e Alberto Mazzeo per la Lega e Walter ALagna e Alessia Rizzo per la Democrazia cristiana.

