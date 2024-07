Augusta, in carcere arriva un pacco postale con dentro della droga

In carcere arriva un pacco: dentro c’è della droga. Nel carcere di Augusta, in provincia di Siracusa, 74 grammi di hashish sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria. La droga si trovava dentro un pacco postale destinato a un detenuto che si trova nella sezione di alta sicurezza. La droga era nascosta dentro dei salumi sottovuoto. In corso le indagini per identificare chi ha spedito il pacco.