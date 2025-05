Siracusa, denunciati due uomini accusati di avere ucciso una cagnolina di quartiere

Era stata trovata senza vita a Siracusa la cagnolina di quartiere Timida. Oggi i carabinieri hanno denunciato per uccisione di animali e danneggiamento un 48enne con precedenti penali in materia di stupefacenti e per reati contro il patrimonio e un 26enne. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini partite dopo la denuncia da parte degli animalisti, l’uccisione di Timida, sarebbe avvenuta in maniera brutale la sera del 14 aprile, in via Lido Sacramento, nel quartiere Isola del capoluogo aretuseo.

Nella stessa zona erano state distrutte anche diverse cucce dove gli animali di quartiere trovavano riparo. Ciò che rimaneva era stato poi buttato sulla scogliera. Le indagini dei carabinieri, iniziate con la denuncia dell’Enpa, hanno permesso di identificare i due responsabili. Stando a quanto emerso finora, alla base del gesto ci sarebbe la preoccupazione che i cani recassero disturbo ai villeggianti della zona. Sono ancora in corso approfondimenti in merito a eventuali responsabilità da parte di altre persone.