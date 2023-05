Da tiktoker a candidati al Consiglio comunale a Catania: il breve passo da «Ha nesciri i soddi» ai voti

Con Gaetano Pescheria qualcuno ci aveva provato, ma con scarsi risultati dovuti a volontà (giudiziarie) superiori. Eppure, tra i candidati al Consiglio comunale di Catania, non è mancata la quota che arriva direttamente da TikTok. Con due portabandiera social, entrambi nelle liste del candidato sindaco Gabriele Savoca, l’avvocato 31enne scelto da Cateno De Luca per «disinfettare Palazzo degli elefanti». Si tratta di Anthony Russo (classe 1991) e Salvatore Cinturino (classe 1994): millennials diventati tiktoker di una certa fama a livello locale. «Ragazzi, sono felice di essere entrato a fare parte di questa famiglia bellissima», aveva detto il 31enne Anthony Russo nel video pubblicato, qualche giorno fa, sul suo profilo social – da quasi 265mila follower e più di tre milioni di like. Nelle immagini, Russo compare insieme all’aspirante primo cittadino e al leader di Sud chiama Nord. «Noi stiamo creando le condizioni per fare in modo che voi vi riappropriate della politica», aveva esordito Scateno, invitando il pubblico a sostenere il candidato tiktoker. Un giovane che, dall’officina in cui aggiusta auto e trasforma lape (le Apecar, ndr) in food truck, adesso punta a sedere tra gli scranni dell’aula consiliare del capoluogo etneo. «Qualcuno aveva detto che non era vero», ha voluto sottolineare Savoca a chiusura del video. E invece sì, lista alla mano.

Ancora meno credibile era sembrato l’annuncio della candidatura di Salvatore Cinturino, meglio noto con il suo stesso tormentone: Ha nesciri i soddi. Era stato Scateno in persona, qualche giorno fa, ad andare a trovarlo in piazza Carlo Alberto, dove ha il suo banco alla fiera. Un primo incontro immortalato con un video pubblicato su Tiktok con lo slogan: Per il bene del cittadino, vota Salvo Cinturino. Un contenuto nel quale, come sempre, il giovane si è rivolto al suo pubblico parlando in dialetto catanese anche nel momento in cui ha accettato l’invito a candidarsi: «Ama canciari, sempri pasta e cucuzza ni stamu attruannu mali (Dobbiamo cambiare, sempre con pasta e zucchine ci stiamo trovando male, ndr)». Dalle noci all’aglio e dalla cipolla alle fragole, Cinturino i prodotti del suo banco li sponsorizza online con una voce e una cantilena ormai inconfondibili per il pubblico del social network. Una fama nata ai tempi della celebre frase che ha fatto di lui un personaggio social: «Ha nesciri i soddi (Devi tirare fuori i soldi, ndr)». Allora il destinatario era Nino Pulvirenti, presidente di un Calcio Catania che subiva la retrocessione in serie B. Parole poi adattate a ogni contesto e diventate più virali di qualunque santino elettorale.