Cambio al vertice dei vigili del fuoco in Sicilia

Cambio al vertice del comando dei vigili del fuoco in Sicilia. Gaetano Vallefuoco, dirigente generale del corpo nazionale dei vigili del fuoco assumerà l’incarico a Roma di capo della direzione centrale per la salute, presso il dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del ministero dell’Interno. Era a capo in Sicilia dal primo luglio del 2023. Al suo posto è stato nominato Agatino Carrolo, dirigente generale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, che attualmente ricopre analogo incarico in Friuli Venezia Giulia e che è stato in passato il comandante dei vigili del fuoco di Palermo.