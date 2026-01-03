Foto di Comune di Milazzo.

Il cadavere di un uomo di circa 40 anni è stato trovato sulla spiaggia della Ngonia del Tono, a Milazzo, in provincia di Messina. Il corpo, parzialmente svestito e con indosso una camicia, è stato scoperto da un passante. Sul posto Capitaneria di Porto e forze dell’ordine per gli accertamenti e l’identificazione della vittima.