Mascali, corpo senza vita di una donna recuperato in mare a Fondachello. Indagini

Un drammatico ritrovamento questa mattina a Fondachello, lungo il litorale di Mascali. Il corpo senza vita di una donna, dell’apparente età di circa 70 anni, è stato individuato e recuperato in mare in prossimità di uno stabilimento balneare. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della stazione locale e gli uomini della capitaneria di porto. L’area è stata transennata per consentire gli adempimenti di rito e i primi accertamenti da parte del medico legale.

Le operazioni di identificazione della vittima sono ancora in corso. Una delle ipotesi più accreditate al momento è quella di un improvviso malore che potrebbe aver colpito la donna mentre si trovava in acqua.