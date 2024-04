Bronte, maltrattamenti e violenza sessuale su una ragazza: marito e moglie arrestati

Foto di Alberto Sanchez da Pixabay

Maltrattamenti, lesioni personale e violenza sessuale di gruppo. Per questi reati due persone – un 41enne e una 37enne, entrambi di origine rumena – sono state arrestate a Bronte, in provincia di Catania. La coppia avrebbe picchiato e una volta anche violentato sessualmente una ragazza di origine moldava che lavorava a casa loro. La giovane è arrivata a Catania a dicembre 2023 con una persona che l’ha accompagnata alla ricerca di un lavoro. Qualche tempo dopo ha iniziato a lavorare a casa della coppia: custodiva i loro figli piccoli e faceva delle faccende domestiche. Secondo quanto si apprende dalle indagini, i primi tempi sarebbero trascorsi serenamente; in un secondo momento le cose sarebbero cambiate e sarebbero iniziati atteggiamenti vessatori, maltrattamenti e ci sarebbe stata la violenza sessuale.

Secondo le indagini, la coppia avrebbe procurato alla ragazza una frattura scomposta della clavicola sinistra, per la quale la giovane ha avuto una prognosi di 30 giorni. Inoltre sarebbe emerso anche un episodio di violenza sessuale da parte della coppia e del quale la polizia ha trovato tre brevi video nel cellulare della 37enne: sarebbe stata lei a riprendere la scena. Sembra che la ragazza di origine moldava sia riuscita a segnalare i fatti a qualcuno all’estero, che avrebbe allertato il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Le indagini della polizia di Catania sono partite proprio dopo una segnalazione del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, arrivata il 4 aprile scorso. Il giorno successivo la giovane è stata portata via e accompagnata in una struttura protetta. La coppia è stata arrestata ieri dalla polizia di Catania. La 37enne è agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, mentre il 41enne è stato portato in carcere.