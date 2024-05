Uomo trovato morto a Scicli, domani l’autopsia sul corpo di Giuseppe Ottaviano

Sarà eseguita domani l’autopsia sull’uomo trovato morto a Scicli, in provincia di Ragusa. Giuseppe Ottaviano, 41 anni, è stato trovato morto nella casa di famiglia, in via Manenti. L’autopsia potrebbe essere determinante non solo per comprendere le cause del decesso, ma anche per capire se si sia trattato di un incidente avvenuto in casa o di un omicidio. Importanti anche gli esami di laboratorio, che verranno effettuati sulle decine di campioni prelevati dal Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri nella casa e nell’autovettura di Ottaviano. Nell’abitazione dell’uomo è stato trovato molto sangue, ma sembra non ci siano segni di colluttazione.