Immagine creata con l'intelligenza artificiale

È morto per le inalazioni di monossido di carbonio il broker palermitano Davide Aiello, 47 anni, trovato senza vita lunedì mattina nel magazzino in via Cesare Brandi, allo Zen di Palermo. È quanto emerso dall’autopsia eseguita all’istituto di medicina legale del Policlinico. L’uomo ha lasciato una compagna e quattro figli. Le indagini sono condotte dai carabinieri.