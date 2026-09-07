Palermo, 47enne trovato morto in un magazzino incendiato allo Zen

Un 47enne è stato trovato morto all’interno di un magazzino allo Zen di Palermo, dove nella notte è divampato un incendio. A scoprire il corpo senza vita sono stati i vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme. La vittima, secondo quanto emerso, sarebbe un broker assicurativo. Da un primo riscontro, l’uomo sembra fosse legato. Non è ancora chiaro se il decesso sia stato provocato direttamente dalle fiamme o dalle esalazioni del rogo. Sul posto è stata inoltre trovata della benzina, un elemento che viene valutato dagli investigatori.

L’allarme dato da un familiare

A chiedere l’intervento dei vigili del fuoco è stato un familiare della vittima, che avrebbe visto del fumo uscire dall’immobile di proprietà dell’uomo. Dopo avere spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno trovato il 47enne ormai privo di vita. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. I militari hanno ascoltato la moglie e gli altri familiari della vittima. Il medico legale ha eseguito i primi rilievi sul corpo per contribuire ad accertare le cause della morte. Al momento, secondo quanto si apprende, non viene esclusa alcuna pista. Gli investigatori dovranno chiarire perché l’uomo si trovasse nel magazzino, in quali circostanze sia stato legato e quale sia l’origine dell’incendio.