Foto di polizia

Clima di forte tensione nella borgata marinara di Sferracavallo, a Palermo, dove questa mattina i titolari di cinque attività commerciali hanno trovato bottiglie di benzina posizionate davanti alle saracinesche. Il gesto ha coinvolto il Bar del Golfo, la trattoria Temptation, i ristoranti Il Gracale e Il Delfino, oltre a una rivendita di tabacchi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica, che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Bottiglie di benzina a Sferracavallo: le immagini e i possibili collegamenti

Secondo quanto emerge, le telecamere avrebbero ripreso alcuni giovani arrivare in auto, con il volto coperto da cappucci, mentre depositavano le bottiglie davanti ai locali, intorno all’una di notte. Gli investigatori stanno ora lavorando per capire se questa intimidazione sia collegata al grave episodio registrato nelle stesse ore nel rimessaggio di Isola delle Femmine, dove un incendio ha danneggiato undici imbarcazioni. Le verifiche proseguono per ricostruire la dinamica e risalire agli autori.