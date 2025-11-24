Un incendio la scorsa notte ha danneggiato undici imbarcazioni nella rimessaggio della Icon Marine srl a Isola delle Femmine, nel Palermitano. I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore con diverse squadre per spegnere l’incendio e limitare i danni. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Carini.