Palermo, blitz antidroga allo Zen 2: tre arresti e sequestri di cocaina e hashish

I carabinieri della stazione di San Filippo Neri hanno arrestato in flagranza tre persone – un 17enne, un 18enne e un 31enne – nell’ambito di un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere Zen2 di Palermo. Il primo arresto ha riguardato il minorenne, sorpreso in via Alberto Braglia mentre cedeva un involucro argentato. Fermato e perquisito, è stato trovato con 260 euro ritenuti provento dell’attività illecita. Nel corso delle ricerche, i militari hanno scoperto in un pozzetto 17 dosi di cocaina già confezionate. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il ragazzo è stato trasferito all’Istituto penale per i minorenni Malaspina.

Poche ore dopo, in via Agesia di Siracusa, i militari hanno arrestato un 18enne colto mentre spacciava cocaina. Addosso al giovane sono state trovate 19 dosi pronte per la vendita. Un terzo intervento, in via Costante Girardengo, ha portato all’arresto di un 31enne che stava cedendo droga a diversi acquirenti. Perquisito, è stato trovato con un contenitore metallico contenente dosi di cocaina e hashish.

Le operazioni hanno permesso anche di sequestrare, a carico di ignoti, 100 grammi di cocaina e tre panetti di hashish per un totale di 300 grammi, nascosti in un sottoscala e in un box abusivo. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha convalidato gli arresti: per i due maggiorenni è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre il minorenne resta al Malaspina. La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio di analisi del comando provinciale per gli accertamenti di rito.