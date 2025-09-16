Palermo, blitz antidroga allo Zen 2: tre arresti e sequestri di cocaina e hashish

16/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri della stazione di San Filippo Neri hanno arrestato in flagranza tre persone – un 17enne, un 18enne e un 31enne – nell’ambito di un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere Zen2 di Palermo. Il primo arresto ha riguardato il minorenne, sorpreso in via Alberto Braglia mentre cedeva un involucro argentato. Fermato e perquisito, è stato trovato con 260 euro ritenuti provento dell’attività illecita. Nel corso delle ricerche, i militari hanno scoperto in un pozzetto 17 dosi di cocaina già confezionate. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il ragazzo è stato trasferito all’Istituto penale per i minorenni Malaspina.

Poche ore dopo, in via Agesia di Siracusa, i militari hanno arrestato un 18enne colto mentre spacciava cocaina. Addosso al giovane sono state trovate 19 dosi pronte per la vendita. Un terzo intervento, in via Costante Girardengo, ha portato all’arresto di un 31enne che stava cedendo droga a diversi acquirenti. Perquisito, è stato trovato con un contenitore metallico contenente dosi di cocaina e hashish.

Le operazioni hanno permesso anche di sequestrare, a carico di ignoti, 100 grammi di cocaina e tre panetti di hashish per un totale di 300 grammi, nascosti in un sottoscala e in un box abusivo. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha convalidato gli arresti: per i due maggiorenni è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre il minorenne resta al Malaspina. La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio di analisi del comando provinciale per gli accertamenti di rito.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
di

ARIETEPer voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei […]

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]