Foto di repertorio

Blitz antidroga partito da Messina: tra i 15 indagati, anche ex pentiti di mafia

27/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Vasta operazione antidroga in Sicilia orientale: partita da Messina ed estesa a Catania e Siracusa, con ordinanze di custodia cautelare per 15 indagati. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana. Le indagini partono ad aprile 2022, dall’arresto di uno dei fornitori del gruppo, beccato durante una consegna di cocaina. Da quel caso, gli investigatori sono risaliti all’intera filiera criminale, con appostamenti, pedinamenti e videosorveglianza.

Ricostruendo organizzazione e ruoli dei 15 indagati: a partire dal capo, il quale avrebbe partecipato attivamente ad alcune fasi, come i contatti con i fornitori calabresi e catanesi, lo smercio e la gestione dei proventi. Con la collaborazione del figlio. E di una rete di distribuzione in cui gli indagati avevano il ruolo di grossisti, vendendo sia al dettaglio – a singoli consumatori – che agli spacciatori. A occuparsi di trasferire e custodire la droga sarebbero stati personaggi noti della mafia messinese, soprattutto appartenenti al rione Cep. Tra cui alcuni ex collaboratori di giustizia.

Indagini, quelle della polizia, andate in porto nonostante l’estrema cautela degli indagati. Che, in più occasioni, comunicavano tra loro parlandosi all’orecchio o coprendosi la bocca, anche in casa. Questo non ha impedito che circa 20 persone del gruppo venissero arrestate, in momenti diversi, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Senza dimenticare le armi. Per un totale di circa 12 chili di droga, otto pistole, due fucili e varie munizioni sequestrate. Insieme a 45mila euro in contanti.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

S. G. La Punta, scoppia il caso della canditura di Rapisarda. «Non è condivisa dal partito locale»
Leggi la notizia

Vasta operazione antidroga in Sicilia orientale: partita da Messina ed estesa a Catania e Siracusa, con ordinanze di custodia cautelare per 15 indagati. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana. Le indagini partono ad aprile 2022, dall’arresto di uno dei fornitori del […]

Blitz antidroga nella Sicilia Orientale: ordinanza per 15 indagati in corso
Leggi la notizia

Vasta operazione antidroga in Sicilia orientale: partita da Messina ed estesa a Catania e Siracusa, con ordinanze di custodia cautelare per 15 indagati. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana. Le indagini partono ad aprile 2022, dall’arresto di uno dei fornitori del […]

Giardini Naxos dopo il ciclone Harry: senza sindaco, l’emergenza gestita dalla comunità
Leggi la notizia

Vasta operazione antidroga in Sicilia orientale: partita da Messina ed estesa a Catania e Siracusa, con ordinanze di custodia cautelare per 15 indagati. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana. Le indagini partono ad aprile 2022, dall’arresto di uno dei fornitori del […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze