Foto di repertorio

Vasta operazione antidroga in Sicilia orientale: partita da Messina ed estesa a Catania e Siracusa, con ordinanze di custodia cautelare per 15 indagati. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana. Le indagini partono ad aprile 2022, dall’arresto di uno dei fornitori del gruppo, beccato durante una consegna di cocaina. Da quel caso, gli investigatori sono risaliti all’intera filiera criminale, con appostamenti, pedinamenti e videosorveglianza.

Ricostruendo organizzazione e ruoli dei 15 indagati: a partire dal capo, il quale avrebbe partecipato attivamente ad alcune fasi, come i contatti con i fornitori calabresi e catanesi, lo smercio e la gestione dei proventi. Con la collaborazione del figlio. E di una rete di distribuzione in cui gli indagati avevano il ruolo di grossisti, vendendo sia al dettaglio – a singoli consumatori – che agli spacciatori. A occuparsi di trasferire e custodire la droga sarebbero stati personaggi noti della mafia messinese, soprattutto appartenenti al rione Cep. Tra cui alcuni ex collaboratori di giustizia.

Indagini, quelle della polizia, andate in porto nonostante l’estrema cautela degli indagati. Che, in più occasioni, comunicavano tra loro parlandosi all’orecchio o coprendosi la bocca, anche in casa. Questo non ha impedito che circa 20 persone del gruppo venissero arrestate, in momenti diversi, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Senza dimenticare le armi. Per un totale di circa 12 chili di droga, otto pistole, due fucili e varie munizioni sequestrate. Insieme a 45mila euro in contanti.